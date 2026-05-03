小学生のときから性犯罪を繰り返し、それを止めなかった母親――。やがて男は、8人を殺害する凶悪犯へと変貌する。【写真】この記事の写真を見る（2枚）なぜ「息子の暴走」は放置されたのか？昭和46年に起きた連続殺人の原点に迫る。鉄人社の新刊『高度経済成長期の日本で起きた37の怖い事件』よりお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）写真はイメージ©getty8人を強姦殺人した「甘ったれた男」1971年（昭和46年