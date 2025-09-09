【MLB】オリオールズ2ー5ドジャース（9月7日・日本時間8日／ボルティモア）

【映像】大谷、豪快アーチ→野手陣が“確信”動かない

9月7日（日本時間9月8日）に行われたボルティモア・オリオールズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った先頭打者弾と、相手外野手のリアクションが話題となっている。

1回表・ドジャースの攻撃。この回先頭で打席に入った1番・大谷は、オリオールズ先発の菅野智之に対し、カウント1-0からの2球目、外角高めに外れた151km/hのシンカーを振り抜くと、打球は快音をともに高速でセンター方向へと伸び上がる長打性のライナーに。23度とやや低い角度で打ち出され、109.8マイル（約176.70km/h）と高速で伸びたこの一打に、センターを守るホルヘ・マテオはすぐさま確信したのか、深追いすることなく見送ることに。

すると打球はそのままセンター右へと突き刺さるように飛び込み、ドジャースに貴重な先制点をもたらす先頭打者アーチとなった。こうした大谷の目の覚めるような一撃と、マテオの“お見送りリアクション”に、SNS上の野球ファンからは「すぐ見送ったw」「秒で確信ｗ」「無慈悲すぎる」「フェン直か？と思ったら頭上通過」「ドン引きだろ」といった様々な反響が巻き起こることに。

大谷といえば、その豪快な一発により、相手野手の様々なリアクションを生み出すこともしばしば。日々、数多のスラッガーが放つ豪快弾を目の当たりにしているMLBの外野手にとっても、やはり大谷が架けるアーチは、即座に驚きと諦めを感じさせる“特異な一発”であるといえそうだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）