¡Ö¼«»¦¤¹¤ë¤«¤éÈòÇ¥¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡×½÷»Ò¹âÀ¸¤òÏ¢¤ì²ó¤·¤¿41ºÐÃË¡¡ºÛÈ½¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿à»à¤ÎÆ¨Èò¹Ôá
½÷»Ò¹âÀ¸¤ò£´Æü´ÖÏ¢¤ì²ó¤·¤¿41ºÐ¤ÎÃË
¡Ö²¶¤¬¤½¤Ã¤Á¤Ë¹Ô¤³¤¦¤«¡©¡¡£²¿Í¤Ç»à¤Î¤¦¡£¤¹¤Ù¤Æ¤òÅê¤²¤¦¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤è¡×
»ö·ïÅö»þ15ºÐ¤À¤Ã¤¿½÷»Ò¹âÀ¸¤Î¡Ö»à¤Ë¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÊ¤¨¤Ë¡¢41ºÐ¤ÎÃË¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¿·´´Àþ¤ÇÅìµþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ç25Ç¯£µ·î16Æü¡¢ÀéÍÕ¸©·Ù¤ÏÌ¤À®Ç¯¼ÔÍ¶²ý¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢°¦ÃÎ¸©µï½»¤Î½»ÃæÈ»¡Ê¤¹¤ß¤Ê¤«¡¦¤¸¤å¤ó¡ËÈï¹ð¡Ê41¡Ë¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£½»ÃæÈï¹ð¤ÏSNS¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿½÷»Ò¹âÀ¸A¤µ¤ó¡ÊÅö»þ15ºÐ¡Ë¤Ë¼«»¦´êË¾¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢£µ·î13Æü¡Á16Æü¤Î£´Æü´Ö¡¢Ï¢¤ì²ó¤·¤Æ¥Û¥Æ¥ë¤ËÂÚºß¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢Í¶²ý¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
13ÆüÌë¤Ë¤ÏA¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤«¤é¹ÔÊýÉÔÌÀÆÏ¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ê¤É¤«¤é½»ÃæÈï¹ð¤¬Éâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸¡»¡¤Ï£¶·î£¶Æü¤Ë½»ÃæÈï¹ð¤òÌ¤À®Ç¯¼ÔÍ¶²ý¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¡£¤½¤Î¸å¡¢ÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅù¤Ç£²ÅÙ¡¢ÄÉµ¯ÁÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
£¸·î£·Æü¡¢ÀéÍÕÃÏºÛ¤Ç½»ÃæÈï¹ð¤Î½é¸øÈ½¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£
Ë·¼çÆ¬¤Ë¥·¥ë¥Ð¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¤ÇÆþÄî¤·¤¿½»ÃæÈï¹ð¤ÏÂç¤¤Ê¥Þ¥¹¥¯¤Î¤¿¤á¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢»þÀÞ¡¢¤¸¤Ã¤ÈÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤¿¡£
¸¡»¡´±¤¬Ï¯ÆÉ¤·¤¿µ¯ÁÊ¾õ¤äËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ê¤É¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«»¦´êË¾¤Î¤¢¤Ã¤¿A¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ²ü¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢15ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤Ë¡Ö°ì½ï¤Ë»à¤Î¤¦¡×¤È»ý¤Á¤«¤±¤ë¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¿È¾¡¼ê¤Ê½»ÃæÈï¹ð¤Î¸ÀÆ°¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈï¹ð¿Í¤ÈA¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ç25Ç¯£´·î¾å½Ü¤´¤í¡¢½÷ÀVTuber¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Õ¥¡¥óÆ±»Î¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¥é¥ó¥À¥à¥Á¥ã¥Ã¥È¡ÊÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤Î¿Í¤ÈÆ¿Ì¾¤Ç¥Á¥ã¥Ã¥È¤äÄÌÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥ê¡Ë¡Ù¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤äLINE¤ÎID¤ò¸ò´¹¤·¤Æ¤ä¤ê¼è¤ê¤ò³«»Ï¡£Èï¹ð¿Í¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©µï½»¤ÇºÊ»Ò¤¬¤¢¤ê¡¢Ç¯Îð¤¬41ºÐ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡¢A¤µ¤ó¤â¼«Ê¬¤¬15ºÐ¤À¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡££²¿Í¤Ï£´·î23Æü¤ËÅìµþ¤Ç°ìÅÙ¡¢ÂÐÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£µ·î¾å½Ü¡¢A¤µ¤ó¤¬¼«»¦¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿½»ÃæÈï¹ð¤Ï¡¢¡Ø°ì½ï¤Ë¼«»¦¤¹¤ë¡Ù¤È¤³¤ì¤ËÆ±Ä´¡£¤½¤·¤Æ12Æü¤ÎÌë¤«¤éLINEÅÅÏÃ¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢13ÆüÄ«¡¢A¤µ¤ó¤¬¡Ø¤â¤¦·ù¤À¡Ù¤Ê¤É¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Èï¹ð¿Í¤Ï¡Ø£²¿Í¤Ç»à¤Î¤¦¡Ù¤Ê¤É¤È»ý¤Á¤«¤±¡¢Æ±Æü¸á¸å£²»þ¤´¤í¤Ë½©ÍÕ¸¶±Ø¤Ç¹çÎ®¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤É¤¦¤»¼«»¦¤¹¤ë¤«¤é¡Ä¡×ÈòÇ¥¤»¤º¤ËÀ¸ò¤·¤¿
·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ÇA¤µ¤ó¤Ï²È½Ð¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¹â¹»¤Ç¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤¬Â¿¤¯¤ÆÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¿Æ¤«¤é¤Ï¡Ø²È¤Ë¤¤¤Æ¤â²Ë¤½¤¦¤À¤«¤é¡¢¥Ð¥¤¥È¤Ç¤â¤¹¤ì¤Ð¡Ù¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤Ä¤é¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤òÈï¹ð¿Í¤ËÏÃ¤·¡¢£µ·î31Æü¤Ë²ñ¤Ã¤Æ£²¿Í¤Ç¼«»¦¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Î¤Û¤¦¤¬ÂÑ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èï¹ð¿Í¤Ë¤Ï¡ØÍ½Äê¤è¤êÁá¤á¤Ë»à¤Î¤¦¤«¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢13Æü¤ÎÄ«£·»þ¤´¤í¤ËÈï¹ð¿Í¤¬¡Ø¤â¤¦ÂÔ¤Æ¤Ê¤¤¡£²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤³¤¦¤«¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø²ñ¤¤¤¿¤¤¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¡¢½©ÍÕ¸¶±Ø¤Ç¹çÎ®¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤Ç¤Ï½»ÃæÈï¹ð¤â¡¢A¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë»à¤Î¤¦¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖA¤µ¤ó¤È¤Ï¥¢¥×¥ê¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ª¸ß¤¤¤Ë¹¥°Õ¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢£´·îÃæ½Ü¤«¤éÉÕ¤¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢A¤µ¤ó¤¬¼«»¦´êË¾¤¬¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤âÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Ë¸Ç¼¹¤·¤Ê¤¤À¸¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢A¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë»à¤Î¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤·¤Æ13Æü¤ÎÄ«¡¢ËÁÆ¬¤Î¤è¤¦¤ËA¤µ¤ó¤òÍ¶¤¤½Ð¤¹¤È¡¢½»ÃæÈï¹ð¤Ï¡ÊÅö»þ¡Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤ËµÙ¤ß¤ÎÏ¢Íí¤òÆþ¤ì¡¢¿·´´Àþ¤ÇÅìµþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
½©ÍÕ¸¶±Ø¤Ç¹çÎ®¤·¤¿£²¿Í¤À¤¬¡¢A¤µ¤ó¤¬À©Éþ»Ñ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÃåÂØ¤¨¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ò¤È¤Þ¤º¶á¤¯¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯½»ÃæÈï¹ð¤ÏÀ¹Ô°Ù¤òµá¤á¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö½©ÍÕ¸¶±Ø¶á¤¯¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç£²¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢À¸ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤íÈòÇ¥¤òµá¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤¦¤»£²¿Í¤Ç¼«»¦¤¹¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¥´¥à¤Ê¤·¤Ç¼ÍÀº¤·¤Æ¤â¡¢»Ò¶¡¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¿´ÇÛ¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÀ¸ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¸¡»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤Ç¤Î½»ÃæÈï¹ð¤Î¶¡½Ò¡Ë
¡ÖÈòÇ¥¤ò¤·¤Ê¤¤À¹Ô°Ù¡×¤Ë¡¢A¤µ¤ó¤ÏÆ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸¡»¡´±¤â¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤ª¡¢Èï¹ð¿Í¤Ï13Æü¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¸å¡¢½©ÍÕ¸¶±Ø¶á¤¯¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÀ¸ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢A¤µ¤ó¤«¤éÈòÇ¥¤òµá¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¤É¤¦¤»¼«»¦¤¹¤ë¤«¤éÈòÇ¥¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡Ù»Ý¡¢ÀâÆÀ¤·¤ÆÈòÇ¥¤»¤º¤ËÀ¸ò¤·¡¢°Ê¸å¤âÈòÇ¥¤»¤º¤ËÀ¸ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
à»à¤ÎÆ¨Èò¹Ôá¤ÎÅ¿Ëö
½©ÍÕ¸¶¤«¤éÀçÂæ¤ò·Ð¤ÆÀÄ¿¹»Ô¤ËÆþ¤Ã¤¿£²¿Í¡£13Æü¤ÏÀçÂæ»Ô¡¢14Æü¤ÏÀÄ¿¹»Ô¤Ç½ÉÇñ¤·¡¢Çñ¤Þ¤Ã¤¿¥Û¥Æ¥ë¤ÇÀ¸ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ15Æü¤ÎÃë¤´¤í¡¢£²¿Í¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç¼«»¦¾ì½ê¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¾ë¥öÁÒÂç¶¶¤Ë¸þ¤«¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢A¤µ¤ó¤¬¡Ö¼«»¦¤¹¤ë¤Î¤ÏÉÝ¤¤¡£¤â¤¦¾¯¤·°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÀÄ¿¹»ÔÆâ¤ËÌá¤ê¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ë½ÉÇñ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤ÆÍâ16Æü¤ÎÃë¤´¤í¡¢ÀÄ¿¹»ÔÆâ¤Ç·Ù»¡´±¤¬£²¿Í¤òÈ¯¸«¡£A¤µ¤ó¤ÏÌµ»ö¤ËÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¸øÈ½¤Î¤Ê¤«¤Ç¸¡»¡´±¤ÏA¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤Î¶¡½ÒÄ´½ñ¤Î°ìÉô¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤¿¡£¤¿¤È¤¨Ì¼¤¬¼«¤é¤Î°Õ»×¤Ç²È½Ð¤·¤¿¤Î¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢½»ÃæÈï¹ð¤òµö¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤½èÈ³´¶¾ð¤ò´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÍ¶²ý¤·¤¿ÃË¤È¤ÎÀ¹Ô°Ù¤ËÆ±°Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Âç¿Í¤ÎÃË¤¬¤Þ¤ÀÀµ¤·¤¤È½ÃÇ¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤15ºÐ¤Î½÷»Ò¤ÈÀ¹Ô°Ù¤ò¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬ÈÈºá¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸·¤·¤¯½èÈ³¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
½»ÃæÈï¹ð¤Ï¡¢¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸øÁÊ»ö¼Â¤ò¤¹¤Ù¤ÆÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Õ¤À¤ó¤ÏÀÜÅÀ¤Î¤Ê¤¤Áê¼ê¤È¸òÎ®¤Ç¤¤ë¥é¥ó¥À¥à¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤Æ¿Ì¾¤Çµ¤·Ú¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ì¤ë¾ì¤À¤«¤é¤³¤½ÏÃ¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°ì»þÅª¤Ë¤Ç¤âÀº¿ÀÅª¤Ëµß¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢Ì¤À®Ç¯¼Ô¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡Ö²ñ¤ª¤¦¡×¤È»ý¤Á¤«¤±¤Æ¤¯¤ëÁê¼ê¤Ë¤Ï¡¢¿µ½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¢¨¡ÖFRIDAY¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢³§ÍÍ¤«¤é¤Î¾ðÊóÄó¶¡¡¦¥¿¥ì¥³¥ß¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼µ¤Î¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©¡¼¥à¤Þ¤¿¤Ï¸ø¼°X¤Þ¤Ç¾ðÊó¤ò¤ª´ó¤»²¼¤µ¤¤¡£
¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://friday.kodansha.co.jp/tips
¸ø¼°X¡§https://x.com/FRIDAY_twit
¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡§ÃæÊ¿ÎÉ