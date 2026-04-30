「わいせつな画像をさらす」教師による性加害がまた？という感想しかない。未成年者に性加害をくわえた教師が逮捕された。４月21日、警視庁は10代の少女にわいせつな行為をしたとして、東京都内の公立中学校教師・山口航容疑者（28）を不同意性交や性的姿態等撮影、児童買春・児童ポルノ禁止法違反（製造）容疑で再逮捕した。「山口容疑者は’24年９月ごろに、当時住んでいた葛飾区内のアパートで未成年の少女と性交し、その様子