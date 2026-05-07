2026年5月5日、中国メディア・澎湃新聞に、韓国で親が乳児名義で半導体株を購入する投資が過熱しており、その背景には人工知能（AI）需要による株価高騰と節税戦略があるとする著名経済評論家、呉暁波（ウー・シャオボー）氏による文章が掲載された。文章は、韓国の若い親の間で、妊娠中から投資先を選定し、出産直後に乳児名義でSKハイニックスやサムスン電子の株式を購入する「ベビー投資」という新たな現象が流行していると紹介