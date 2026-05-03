過激な推し活が問題視されており、その中でも挙げられる事例が多いのはメンズ地下アイドル（略称：メン地下）の応援だ。専門用語としてライブは「現場」と呼ばれ、特典会という名のチェキ撮影に女性たちが大金をつぎ込む。落とす金額は1万、2万とかのカワイイものではなく、どっぷり「沼って」いると、数百万円の出費も当たり前だとか。その他にも、クラウドファンディング、差し入れ、配信などに精を出せば天井はない。実際にバー