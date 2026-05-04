トルコでは生徒による学校での銃乱射事件などを受けて11月にも15歳未満のSNSの利用が禁止される見通しです。トルコ政府は1日、SNS事業者に対し15歳未満が利用できないよう年齢確認を求めるほか保護者が子どもの利用を管理できる「ペアレンタルコントロール」機能の導入を義務づけると発表しました。事業者には有害コンテンツと指定されたものを1時間以内に削除することが求められ、命令に従わない場合は、最大で通信速度を90パーセ