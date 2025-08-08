サッカー専門誌フランス・フットボールは7日、同誌が選定する24〜25年シーズンの最優秀選手「バロンドール」の男女候補各30人を発表した。

男子は昨季の欧州チャンピオンズリーグを初制し、3冠を達成したパリ・サンジェルマンから最多9人が選出。キャリアハイとなる公式戦35得点16アシストを記録したデンベレやドゥエ、ドンナルンマ、ハキミらが名を連ねた。またクラブW杯を制したチェルシーのパーマーや、バルセロナのヤマル、ラフィーニャ、リバプールのサラー、マンチェスター・シティのハーランドなども候補に入った。

女子は女子欧州選手権で決勝点となるPKを決めたイングランド代表でアーセナル所属のケリーや3年連続受賞が懸かるスペイン代表でバルセロナのボンマティらが候補に入った。受賞者は9月22日の授賞式で発表される。

世界の年間最優秀選手が輝くバロンドールは、男子はFIFAランキング上位100カ国、女子はFIFAランキング上位50カ国のジャーナリストによる投票で決定する。1956年から男子部門、2018年から女子部門で授与が始まった。昨季はマンチェスター・シティのロドリが初受賞した。