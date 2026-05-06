インテル・マイアミが、今季限りでマンチェスター・ユナイテッドを退団するブラジル代表MFカゼミーロ獲得の有力候補となっているようだ。5日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。現在34歳のカゼミーロは、前所属のレアル・マドリードで公式戦通算336試合に出場し、5度のチャンピオンズリーグ制覇など合計18個のタイトルを獲得。そして、2022年夏に総額7000万ポンド（約149億円）と見られる移籍金でマンチェスタ