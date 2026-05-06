スペイン政府はハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船について、カナリア諸島への入港を許可しましたが、カナリア諸島の首長は6日、受け入れの反対を表明しました。クルーズ船「MVホンディウス」では、大西洋を航行中に「ハンタウイルス」の集団感染が発生した疑いがあり、これまでに3人が死亡しました。クルーズ船には日本人1人を含むおよそ150人の乗客らが残っていて、スペイン保健省は、この船を、カナリア諸島に受