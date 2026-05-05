チェルシーはプレミアリーグ第35節でノッティンガム・フォレストと対戦し、1-3で敗れた。フォレストはEL準決勝2ndレグを見据えたメンバー選考だったが、チェルシーは52分までに3失点を許す。後半ATにジョアン・ペドロが1点を返したものの、ターンオーバーのフォレストに1-3の完敗を喫した。この敗戦でチェルシーはリーグ戦6連敗。順位も9位に転落した。5位のアストン・ヴィラとは10ポイント差となり、チェルシーは今シーズン6位以