チェルシーのジョアン・ペドロが、クラブの現状に言及した。現地５月４日に開催されたプレミアリーグ第35節で、９位のチェルシーは、16位のノッティンガム・フォレストとホームで対戦。１−３で敗れた。２分、15分、52分に失点後、90＋３分にJ・ペドロがオーバーヘッドで１点を返すのが精一杯だった。前節のブライトン戦（０−３）で、リーグ戦５試合連続の完封負けを喫し、その翌日にリアム・ロシニアを解任したチェルシー