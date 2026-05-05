断然の1番人気に支持されたミッキーファイトは、ゴール前で競り負けて2着に敗れた。スタートでは大きく躓く場面があったものの、すぐに立て直して4番手を追走。勝負どころでは勢いよく先頭に立ち、そのまま押し切るかに見えたが、直線でウィルソンテソーロに差し切られる展開に。着差はわずかだっただけに、スタートでのロスが結果的に響いた。2着ミッキーファイトC.ルメール騎手「スタートで躓きましたが、いいポジションは取