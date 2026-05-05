衝撃の結果となった。現地時間５月４日に開催されたプレミアリーグの第35節で、首位アーセナルと激しい優勝争いをしているマンチェスター・シティが11位のエバートンと敵地で対戦。激闘の末、３−３で痛恨のドローに終わった。43分にジェレミー・ドクのゴールで先制したシティは、68分にイングランド代表DFマーク・ゲイが犯したバックパスのミスから追いつかれると、流れを明け渡して73分と81分にも被弾。１−３とされる。