「オランイェ（オレンジ）」の愛称で親しまれるオランダ代表は、Ｗ杯の歴史において“最も美しく、最も優勝に近い国”とされてきた。世界に強烈なインパクトを残したヨハン・クライフを擁する1974年大会を筆頭に、1978年、2010年と３度のＷ杯準優勝を経験している。さらに最強クラスのタレントを擁した1998年大会は４位、ルイス・ファン・ハール監督が“美しく勝つ”伝統的なプライドを捨て、堅守速攻を打ち出した2014年大会は