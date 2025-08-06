●きょう6日(水) 県内は今季最多の12地点で猛暑日に

●日本海から前線南下…あす7日(木)午前は一時「非常に激しい雨」も

●週末からの3連休は再び前線北上 雨量まとまる可能性も

きょう6日(水)も西～東日本は猛烈な暑さが続き、静岡で最高気温41.4度と、きのうの群馬県伊勢崎で観測した日本歴代最高の41.8度に次ぐ、日本歴代2位の最高気温記録が出ました。

そして県内も山口の36.6度を筆頭に、県内で今シーズン最多となる12地点で、35度以上の猛暑日を観測しました。





一方、気温分布は本州の南と北で大きく異なっています。この境目では前線の雲が横たわり、きょう6日(水)、特に北陸付近で度々激しい雨に見舞われました。県内では局地的な夕立タイプのにわか雨はありましたが、これから前線の雲は徐々に南に下がって県内に迫ってくる見込みです。





あす7日(木)、日付が変わる頃から前線の南下に伴って、県内は広く活発な雨雲が次々に流れ込んできます。夜明け前から昼頃を中心に局地的に1時間最大50ミリ…「滝のように降る」と表現される非常に激しい雨となるおそれがあり、あす7日(木)夕方までの24時間で、多い所120ミリのまとまった雨になってきそうです。





猛暑で雨が少ない日々が続く中、適度な恵みの雨には期待が高まりますが、急に激しく降ると、道路の冠水、中小河川の急な増水など、災害の危険も心配となるため、雨の降り方には十分気を付けて、安全第一の心がけでお過ごしください。

あす7日(木)午後は前線はさらに南下して、県内では雨は次第に落ち着いてくる、とみられます。





その後、金曜日は晴れ間が多いものの、週末からの3連休は再び前線北上で、広くぐずつく天気になってくる、と見込んでいます。





このあと夜中のうちから激しく雨が降り始め、あす7日(木)朝をピークに、午前中は降り方要注意の状況が続きます。交通機関の乱れ、道路冠水など十分気を付けて、安全第一を意識した行動を心がけて下さい。午後は空模様は落ち着いてきますが、雨上がりとともに再び蒸し暑さが増してくる見込みで、最高気温は岩国などで35度に届く猛暑日となる予想です。





あす7日(木)、雨上がりからは再び身体に堪える暑さが戻るため、熱中症対策も油断せず、続けていきましょう。





金曜日は晴れ間多めの天気ですが、週末からの3連休は再び前線北上で天気が崩れ始め、連休後半ほど雨の量もまとまってきそうです。天気が崩れると、いったん猛暑は和らぎますが、来週、お盆の時期は再び夏空と猛暑の日々がやってくる見通しです。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

