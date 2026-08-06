KRY山口放送
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支援する側も疲弊…熊本派遣の山口日赤救護班が帰還 避難所の実情語る
熊本地震の被災地に派遣された日本赤十字社山口県支部の救護班が山口に戻ってきました。被災者だけでなく避難所を運営する職員も疲弊していた実情を語…
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海水を淡水に！化学メーカーで子ども科学教室 岩国市
夏休みのこどもたちを対象にした科学教室が岩国市に事業所を置く化学メーカーで開かれました。この「夏休みジュニア科学教室」は科学技術…
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徳地和紙で自分だけの御朱印帳づくり 山口DCに向け歴史巡りの新企画スタート
10月から始まる大型観光キャンペーン＝山口デスティネーションキャンペーンに向けて各地で準備が進んでいます。山口市の山間部・徳…
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水中ドローンや水中ロボット 海洋技術への関心を高めて！岩国オーシャンテックデイズ
水中ドローンや水中ロボットを通して海洋技術への関心を高めてもらおうというイベントがきょう（7日）から岩国市で始まりました。きょうとあす…
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太陽の光を浴びて甘く！ 萩市小川で梨「サン幸水」の選果始まる
きょう（7日）は立秋、ナシの話題が届いています。さんさんと輝く太陽のもとあま～く育ったナシの選果作業が萩市で行われました。県内有数の果…
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食料品消費税1％で「年間100億円余の減収」山口県が試算 村岡知事は国の財源措置を求める
政府が実現を目指す食料品の消費税率の1％への引き下げについて。県は、きょう（7日）市町分と合わせた1年間の減収が100億円余りに上るとの試算を明ら…
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ジブリの世界に浸る！山口県立美術館の特別展「金曜ロードショーとジブリ展」 来場者5万人を突破
スタジオジブリ作品と金曜ロードショーの歴史をたどりながら作品の魅力を紹介する特別展、「金曜ロードショーとジブリ展」。…
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【山口天気 夕刊8/7】きょうは二十四節気の「立秋」…秋と呼ぶには厳しい暑さ&熱帯夜が続く お盆は台風15号の動向注意
●今朝の下関の最低気温は29.3度。観測史上最も寝苦しい朝に●しばらく最高気温30度超えの厳しい残暑。夜は寝苦しい日が続く●台風15号は来週前半に北…
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駐車場でバックしている車にはねられ59歳の女性が死亡 岩国
きょう（7日）午後、岩国市のマンションの駐車場で駐車中の車に女性がはねられ死亡しました。警察によりますときょう午後2時過ぎ岩国市今津町のマンシ…
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「優良株を厳選し紹介」うその投資を信じ30代女性が4900万円詐欺被害 下関
被害額は4900万円、巨額の特殊詐欺事件です。SNSで知り合った人物からのうその投資話をきっかけに下関市の30代女性が現金4900万円あまりをだまし取ら…
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「AIが割安株の銘柄を選定する」SNS型投資詐欺で萩市の団体職員（60代）が現金690万円をだましとられる
山口県萩市に住む60代の団体職員が現金690万円をだましとられるSNS型投資詐欺事件が発生しました。萩警察署の発表によりますと萩市に住む60代の団体職…
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1万5000個の提灯が織りなす幻想的な世界 山口七夕ちょうちんまつり 7日まで
山口市で昨夜、山口七夕ちょうちんまつりが開催されました。1万5千個のあかりで彩られた中心商店街には多くの人が訪れました。山口市の夏の風物詩＝山…
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創部２年目で初の全国大会へ！社会人硬式野球チーム三和テクノイノベーション
社会人硬式野球チーム三和テクノイノベーションが周南市長を表敬訪問し、全国大会への意気込みを語りました。三和テクノイノベーシ…
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【山口天気 朝刊8/7】台風13号が沖縄に最接近へ 山口県は「立秋」でも耐え難い蒸し暑さ・瀬戸内側で高波注意
●台風13号が沖縄に接近 山口県は瀬戸内側でうねりを伴う高波●きょう7日(金)は二十四節気「立秋」 しかし耐え難い暑さがまだまだ続く●お盆にかけて…
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【地震】熊本で震度4の地震～山口県内でも震度2を観測 津波の心配なし
気象庁によりますと午後7時49分ごろ、地震がありました。この地震による津波の心配はありません。山口県内でも下関で震度2を観測しています。震度4を…
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山口県内の総合支援学校2校で就学奨励費を誤支給～対象家庭に返還を依頼へ
山口県教育委員会は県内の総合支援学校2校で就学奨励費を誤って多く支給していたと発表しました。県教育委員会特別支援教育推進室によりますと7月31日…
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【山口天気 夕刊8/7】猛暑止まらず…熱中症警戒アラート連続発表日数は歴代1位タイ記録に お盆も入念な暑さ対策を
●熱中症警戒アラートはきょう6日(木)で20日間連続発表。歴代1位タイ記録に●これから来週末にかけて猛暑続く。引き続き入念な熱中症対策を●台…
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平生町の土砂災害の応急工事状況が公開 被害防止に向け砂防ダムを建設中
6月に発生し男性1人が亡くなった平生町の土砂災害で応急工事の状況が6日、公開されました。この土砂災害は6月26日、平生町小郡にある住宅に崩れた裏山…
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アジア太平洋地域の温泉地の活性化を目指して 山口市で日本と台湾の温泉地が交流
アジア太平洋地域の温泉地の活性化を目指して日本と台湾の温泉地が交流する会議が山口市で開かれました。県内での開催は初めてです。会議を主催したの…
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大会での活躍誓う 初の全国大会出場「勝山ドッジファイターズ」 下関市の前田市長を表敬訪問
小学生ドッジボールの全国大会に初出場する下関市の「勝山ドッジファイターズ」が5日、前田市長を表敬訪問し、大会での活躍を誓いました…