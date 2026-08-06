支援する側も疲弊…熊本派遣の山口日赤救護班が帰還 避難所の実情語る

熊本地震の被災地に派遣された日本赤十字社山口県支部の救護班が山口に戻ってきました。被災者だけでなく避難所を運営する職員も疲弊していた実情を語…