東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「浦安ブライトンホテル東京ベイ」が「暑い夏も爽快!冷感グッズ付きプラン」を発売。

暑い夏も爽快に過ごせる冷感グッズ4種と駐車場半額特典が付いた、浦安ブライトンホテル東京ベイで初登場となるプランです☆

浦安ブライトンホテル東京ベイ「暑い夏も爽快!冷感グッズ付きプラン」

料金:素泊まり 5,200円(税込)〜/朝食付き 7,600円(税込)〜

※4名1室利用時の1名料金

※料金は部屋・人数・宿泊日・予約日によって異なります

※2025年6月10日(火)現在の料金となります

宿泊期間:2025年7月1日(火)〜8月31日(日) ※在庫がなくなり次第終了

客室:ルーム・フォレスト

予約方法: 公式HPからの予約限定(https://urayasu.brightonhotels.co.jp/stay/plan/summer-goods)

JR新浦安駅徒歩1分の距離に立地している「浦安ブライトンホテル東京ベイ」

駅に直結しているため、道に迷うことや暑い夏でも汗だくにならずにホテルへ到着できるのも魅力です。

ロビーは心地よい開放感にあふれたアトリウムがあり、見上げると天井の高さには圧巻されます。

2025年も徐々に暑さが近づき、夏を感じてきた季節に大活躍してくれる熱中症対策グッズ。

レジャーやイベンド、旅行に時に大活躍してくれる「暑い夏も爽快!冷感グッズ付きプラン」の予約受付が浦安ブライトンホテル東京ベイにて開始されています☆

プランの魅力1)全員もらえる冷感グッズ

グッズ名:

(左上)保冷ボトルホルダーサコッシュ

(中央)パンチクールロング

(右上)涼感マフラータオル

(右下)ボディーシート潤サラパウダーシート

「暑い夏も爽快!冷感グッズ付きプラン」でチェックイン時に全員がもらえるグッズは全部で4種類。

500mlペットボトルがピッタリ入る「保冷ボトルホルダーサコッシュ」や「パンチクールロング」「涼感マフラータオル」「ボディーシート潤サラパウダーシート」がセットになっています。

※有料人数1名につき、1滞在1セット

保冷ボトルホルダーサコッシュ

500mlペットボトルがピッタリ入るサイズの保冷ボトルホルダーサコッシュ。

ボトルホルダーやサコッシュとしても使用できます。

ショルダー紐は自分で好きな長さに調節ができ、前ポケットはスマートフォンなどの収納にも便利です。

パンチクールロング

使用後は保冷剤として活用できるパンチクールロング。

叩くだけで瞬間冷却し、最大約60分冷却機能が持続します。

涼感マフラータオル

水に冷やすだけでひんやり感を味わえる涼感マフラータオル。

濡れたあとのタオルを付属のEVAポーチに収納でき、持ち運びにも最適です。

ボディーシート潤サラパウダーシート

体の汗ベタをスッキリ解消してくれるボディーシート潤サラパウダーシート。

すべすべ肌が続く、携帯に便利なボディシートです。

プランの魅力2)駐車場料金が半額

通常は1泊1台につき3,000円のホテル駐車料金。

駐車料金が半額の1,500円で駐車できる特典付きです。

プランの魅力3)通常の素泊まりと同額で泊まれる

同じ条件で素泊まりプランと比較しても、同じ料金で宿泊可能。

つまり冷感グッズと駐車場の特典が付いているため、確実にお得なプランです。

「暑い夏も爽快!冷感グッズ付きプラン」宿泊客室「ルーム・フォレスト」

「ルーム・フォレスト」は広々としたベッドでお子さんもゆったり利用できる客室。

木と曲線美にこだわった ヘッドボードやしつらえ、家具が寛ぎと柔らかな雰囲気を演出しています。

広々としたベッドで添い寝もゆったり利用できる客室です。

ご家族やお友だちとお出掛けする際に便利な暑さ対策グッズが付いた特別プラン。

浦安ブライトンホテル東京ベイ公式HPからの予約限定で予約受付がスタートしている「暑い夏も爽快!冷感グッズ付きプラン」の紹介でした☆

【実食レポ】土日祝はオマール海老も!浦安ブライトンホテル東京ベイ「中国料理 花輭(かかん)」”美食家たちのマルシェ”ランチオーダーバイキング 【実食レポ】土日祝はオマール海老も!浦安ブライトンホテル東京ベイ「中国料理 花輭(かかん)」”美食家たちのマルシェ”ランチオーダーバイキング 続きを見る

松丸亮吾さんの「リドラ」とタッグを組んだ宿泊型謎解きイベント!浦安ブライトンホテル東京ベイ「?(ハテナ)号室で会いましょう」 松丸亮吾さんの「リドラ」とタッグを組んだ宿泊型謎解きイベント!浦安ブライトンホテル東京ベイ「?(ハテナ)号室で会いましょう」 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 駐車場が半額になる特典つき!浦安ブライトンホテル東京ベイ「暑い夏も爽快!冷感グッズ付きプラン」 appeared first on Dtimes.