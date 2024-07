NIKEが、ヒモなし自動調整シューズ「Adapt BB」のアプリである「Nike Adaptアプリ」を2024年8月に廃止し、AppleおよびAndroidのアプリストアから削除すると発表しました。NIKEは、このシューズの後継モデルを作らないのが公開停止の理由であると説明しています。Nike Adaptアプリの廃止について | Nikeヘルプhttps://www.nike.com/jp/help/a/adapt-app

Nike’s self-lacing Adapt BB sneakers are losing their remote control mobile app - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/7/4/24192184/nike-adapt-bb-shoes-sneakers-apple-android-appNIKEは2009年に自動で靴ひもを結べる靴の特許を申請し、2016年に発表した「HyperAdapt 1.0」で映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」シリーズに登場した印象深いSFガジェットを現実のものにしました。NIKEが自動で紐を締めるスニーカー「HyperAdapt 1.0」を市販へ、ついにあのスニーカーが入手可能に - GIGAZINEその後、2019年にバスケットボール選手向けの「Adapt BB」をリリースしたほか、2020年にはNike Air Max 90誕生30周年を祝って作られた「Nike Adapt Auto Max」を発表しています。Amazon.co.jp: [ナイキ] NIKE アダプト オート マックス ADAPT AUTOMAX ジェットストリーム/ラディアントエメラルド/クロムイエロー/ホワイト CZ6799-001 ナイキジャパン正規品 24.5cm : ファッションそして、NIKEはNike Adaptアプリのヘルプページで「Nikeは2019年に、自動シューレース調節機能のアダプトBBと、それを活用するためのAdaptアプリをリリースしました。 5年が経過した現在、2024年8月6日をもってAdaptアプリを廃止し、世界中のAppleおよびAndroidのアプリストアから削除いたします」と述べて、アプリの公開停止を案内しました。アプリが廃止されると、AppleとAndroidのアプリストアからアプリが消えます。それ以降も、アプリがインストールされたスマートフォンであればアプリを使用できますが、アンインストールしたり機種変更したりするとアプリを再入手することはできなくなります。また、Adapt BBはアプリがなくても手動で調節できますが、ライトの操作はできません。この件を報じたIT系ニュースサイトのThe Vergeは、今回のアプリの廃止によりスマートアパレル開発の難しさが改めて想起されたと述べています。なぜなら、ユーザーが買い換えに慣れているスマートフォンとは異なり、電子シューズやスマートジャケットのような製品はずっと所有され続ける可能性があるからです。その上で、The Vergeは「企業がもう利益を生まない製品の専用アプリに費用を投じるのをやめるのは、まったく驚くべきことではありませんが、5年前に購入したおもちゃの機能が失われることのなぐさめにはなりません」とコメントしました。