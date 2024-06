東京ディズニーランドホテルのレストランでは2024年7月1日〜〜8月31日までの期間、「東京ディズニーランドホテル・サマーダイニング」を開催!

各レストランやラウンジで夏にぴったりのスペシャルメニューが登場します!

今回は、「シャーウッドガーデン・レストラン」に期間限定で登場する「東京ディズニーランドホテル・サマーダイニング」のスペシャルメニューを紹介していきます☆

東京ディズニーランドホテル「シャーウッドガーデン・レストラン」東京ディズニーランドホテル・サマーダイニング

東京ディズニーランドホテル・サマーダイニング ブッフェ

価格:

【ランチ】

大人(13才以上)平日5,000円/土日祝日5,500円

中人(7〜12才)全日3,600円

小人(4〜6才)全日2,500円

【ディナー】

大人(13才以上)平日6,600円/土日祝日7,100円

中人(7〜12才)全日4,300円

小人(4〜6才)全日3,100円

※3才以下は無料です

ランチとディナーの時間帯にいただける「東京ディズニーランドホテル・サマーダイニング ブッフェ」

お肉やお魚料理から、一口サイズのハンバーガーなど、たくさんの種類のお料理が並びます!

パンも食べやすいサイズ感で、ミッキーシェイプのパンから、夏らしくスイカモチーフのパンまで。

季節感も楽しめる、色鮮やかなお料理は食欲を誘います☆

東京ディズニーランドホテル・サマーダイニング スペシャルドリンク

価格:1,500円

提供時間帯:ランチ/ディナー

ソーダゼリー、キウイシロップ、パイナップルシロップ、レモンジュース、ソーダ、パイナップル、チェリー、エディブルフラワー

「東京ディズニーランドホテル・サマーダイニング スペシャルドリンク」はランチとディナーの時間帯で提供。

レモンジュースをベースにソーダの炭酸がプラスされ、爽やかですっきりとした味わいに!

さらにドリンクは層になっていて、一番下にはソーダゼリーも。

キウイシロップやパイナップルシロップと、上部にはチェリーやパイナップル、エディブルフラワーが添えられ、トロピカルなテイストに仕上げられています。

ブッフェは家族やお友達と、それぞれ好きなものをワイワイと楽しくいただけるのも魅力的。

東京ディズニーランドホテルの「シャーウッドガーデン・レストラン」で提供される「東京ディズニーランドホテル・サマーダイニング」のスペシャルメニューの紹介でした☆

