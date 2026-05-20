ディズニーリゾートラインでは、「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」デザインのフリーきっぷが2026年7月7日（火）より登場します。今回は、ダッフィーたちの青色探しの旅のストーリーが描かれた、かわいいフリーきっぷを紹介します！ ディズニーリゾートライン「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」デザイン フリーきっぷ 販売開始日：2026年7