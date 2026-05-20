ディズニーリゾートラインでは、「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」デザインのフリーきっぷが2026年7月7日（火）より登場します。

今回は、ダッフィーたちの青色探しの旅のストーリーが描かれた、かわいいフリーきっぷを紹介します！

ディズニーリゾートライン「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」デザイン フリーきっぷ

販売開始日：2026年7月7日（火）〜

販売場所：ディズニーリゾートライン各駅の自動券売機

※在庫状況により、販売期間中であっても販売終了となる場合があります。

ディズニーリゾートライン各駅の自動券売機にて販売される「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」デザインのフリーきっぷ。

券面には、ダッフィーたちがそれぞれの場所で見つけた美しい「青色」のアイテムと一緒に楽しそうにしている様子がデザインされています。

青いお花で作ったレイや花冠をつけるシェリーメイとオル・メル、珍しい青いフルーツを見つけたリーナ・ベルとクッキー・アン、そして満天の星空をハンモックから見上げるダッフィー、ジェラトーニ、ステラ・ルーたちなど、青色探しのストーリーが1枚にぎゅっと詰まっています。

背景の淡い色合いや散りばめられたモチーフもとってもロマンチックです。

東京ディズニーシーへ遊びに行く際の記念や、コレクションにもおすすめのアイテムです。

ダッフィーたちの青色探しの旅が描かれた、記念に持ち帰りたいかわいいデザイン！

ディズニーリゾートライン「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」デザインのフリーきっぷの紹介でした。

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©Disney

※価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※画像はイメージです。

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