「血のついた鉄アレイが……」「もういいだろ」「帰れよ」――。GW前、航空機内で逮捕され、成田空港到着後に報道陣らをこう威嚇した高橋伸明（47）の姿をニュースで見た人も多いのではないだろうか。今月15日に殺人罪で起訴された高橋によって撲殺された被害者、バレッタ久美さん（29）＝当時＝の父親が、「週刊新潮」の取材に対して、大切な娘を失った悲しみと被告への怒りの心中を明かした。＊＊＊【写真を見る】バレッタ久美