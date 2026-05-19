ドイツ御三家と肩を並べるプレミアムか？ボルボが、同社初の電動サルーンを発表したのは、2025年3月。スウェーデンの美術館が、その会場だった。ドイツ御三家と肩を並べるプレミアムだと、誇示するように。【画像】確かな展望を予感させるボルボES90競合クラスのサルーンと写真で比べる全147枚ただし上級モデルでは、僅かな違いが確かな差を生む。ここ10年弱のボルボは、美しく操縦性は優れていても、快適性やエネルギー効率