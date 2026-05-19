社会貢献に対する意識などを高めていこうと、岡山県警察学校の初任科生が、通学路での小学生の見守り活動を行いました。 【写真を見る】岡山県警察学校の初任科生が小学生の登校を見守り「気を引きしめて取り組んでいきたい」 警察官としての自覚を身につける 「いってらっしゃい、いってらっしゃい」先月（4月）、警察学校に入校した初任科生4人による校外で初めて制服での見守り活動です。岡山市北区の牧石小学校の通学路にあ