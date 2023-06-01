米女子ゴルフのクローガー・クイーンシティー選手権最終日最終ラウンドが17日にオハイオ州・マケテワCC（パー70）で行われ、首位と8打差の16位から出た山下美夢有（24＝花王）が1イーグル、7バーディー、3ボギーの64と伸ばし、通算9アンダーで今季自己最高の3位に入った。ロッティ・ウォード（22＝英国）が12アンダーで今季初優勝し、ツアー通算2勝目を挙げた。山下はこの日最少の64をマークした。前半の見せ場は7番パー5。「