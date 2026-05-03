今年で4回目を迎える『第4回 横浜国際映画祭』のレッドカーペットが2日、赤レンガパークで行われた。アンバサダーの佐藤浩市が登場した。【写真】絶対領域ちらりな装いでレッドカーペットを歩いたあの佐藤はレッドカーペットで笑顔を見せて、観客を交流。「正直、国際映画祭のアンバサダーに僕はあまり適任ではないのではないか」と苦笑いで話し、その理由については「乗り物に弱いもんですから」として笑わせた。レッドカーペ