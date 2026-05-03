【横浜国際映画祭】佐藤浩市、レッドカーペット歩くも本音をぶっちゃけ「他国の映画祭はもっと長い」
今年で4回目を迎える『第4回 横浜国際映画祭』のレッドカーペットが2日、赤レンガパークで行われた。アンバサダーの佐藤浩市が登場した。
【写真】絶対領域ちらりな装いでレッドカーペットを歩いたあの
佐藤はレッドカーペットで笑顔を見せて、観客を交流。「正直、国際映画祭のアンバサダーに僕はあまり適任ではないのではないか」と苦笑いで話し、その理由については「乗り物に弱いもんですから」として笑わせた。レッドカーペットを歩いた感想を問われると「意外に短いですね。他国の映画祭は、もっと長いですよ」とぶっちゃけて笑いを誘っていた。
同映画祭は、横浜ベイエリアで世界中の映画ファンが集い、交流できるフェスティバルで、映画と横浜の魅力を国内外に発信することを目的に2023年より毎年開催されている。今年は1日に開幕。横浜のベイエリアで5日まで開催される。
【写真】絶対領域ちらりな装いでレッドカーペットを歩いたあの
佐藤はレッドカーペットで笑顔を見せて、観客を交流。「正直、国際映画祭のアンバサダーに僕はあまり適任ではないのではないか」と苦笑いで話し、その理由については「乗り物に弱いもんですから」として笑わせた。レッドカーペットを歩いた感想を問われると「意外に短いですね。他国の映画祭は、もっと長いですよ」とぶっちゃけて笑いを誘っていた。
同映画祭は、横浜ベイエリアで世界中の映画ファンが集い、交流できるフェスティバルで、映画と横浜の魅力を国内外に発信することを目的に2023年より毎年開催されている。今年は1日に開幕。横浜のベイエリアで5日まで開催される。