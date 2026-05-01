見出せない打開策虚(うつ)ろな表情でぼんやりと虚空を見つめて--。４月24日、衆議院厚生労働委員会に出席した高市早苗首相（65）には疲労感が漂っていた。高市内閣発足から４月21日で半年を迎えたが、課題は山積みだ。「最大の懸案事項である物価高に歯止めがかからない。石破政権下で進められてきたガソリンの暫定税率廃止や電気・ガス補助金が実施されたおかげで一時、鈍化しつつあったが、３月の消費者物価指数は再び上昇に転じ