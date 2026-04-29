テレビ東京系「一流が目撃！大谷翔平・サッカーＷ杯衝撃の瞬間ランキング本人と見直したら新発見ＳＰ」が２９日、放送された。一流アスリートをゲストに招き、スポーツの名場面を振り返る。サッカー元日本代表の岡野雅行氏、北澤豪氏、名波浩氏、城彰二氏は「ジョホールバルの歓喜」を名場面として振り返った。伝説の名シーンは、１９９７年に日本サッカーが初のＷ杯出場を決めた瞬間。岡野氏が歴史的な決勝点を叩き込ん