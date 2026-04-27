xAIが、フラッグシップ音声モデルの「Grok Voice Think Fast 1.0」を発表しました。ユーザーとの対話を音声でやりとりできるモデルで、カスタマーサポートや電話営業などに役立つと紹介されています。Grok Voice Think Fast 1.0 | xAIhttps://x.ai/news/grok-voice-think-fast-1Introducing Grok Voice Think Fast 1.0A state-of-the-art voice model built for complex, multi-step workflows with snappy responses and high acc