人気YouTuberの「てんちむ」こと橋本甜歌さん（32）が、2026年4月21日に公開したYouTube動画で、夫の元「青汁王子」こと実業家・三崎優太さん（37）の「好きなところ」について語った。てんちむさんと三崎さんは3月28日にインスタグラムで、1月30日に結婚したと発表していた。「結婚最高って思ってます」この日は三崎さんとてんちむさんの息子、愛犬とピクニックするということで、てんちむさんが朝からお弁当を作りながら、視聴者