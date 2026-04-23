人気YouTuberの「てんちむ」こと橋本甜歌さん（32）が、2026年4月21日に公開したYouTube動画で、夫の元「青汁王子」こと実業家・三崎優太さん（37）の「好きなところ」について語った。

てんちむさんと三崎さんは3月28日にインスタグラムで、1月30日に結婚したと発表していた。

「結婚最高って思ってます」

この日は三崎さんとてんちむさんの息子、愛犬とピクニックするということで、てんちむさんが朝からお弁当を作りながら、視聴者からの質問に答えた。

「私も未婚子持ちなんだけど結婚のメリット分からないから教えて！」という質問には、こう答えた。

「独身で一人の時は、一人でいい部分ってあるんですけど、結婚は結婚の良さありますね」

「恥ずかしいけど、相手によるかも。けっこういい旦那さんだから、結婚最高って思ってます」

「メリット、デメリットとかじゃない気がする。結婚はけっこうあったかいから」

また、多く寄せられたという「旦那さんの好きなところは？」という質問には、「さすがにこれ、本人の前では恥ずかしいよ」と笑いつつ、こう語った。

「友達の期間めっちゃ長かったんですけど、友達の期間じゃ気付けない魅力に、結婚していっぱい気付けたのか、結婚したからこそより魅力的に見えてるのかがわかんないんだけど。好きなところはタイピングが早いところ」

「社長の人って秘書の人とかにいろいろ頼むイメージあるじゃないですか。だけど全部自分でやるの、意外と」

「パソコンとか全然できるイメージなかったんで、かっこいいと思った」

さらに「めちゃめちゃ優しいですよ。モラ気質とかまったくない」として、「何がいいかって、私にしか優しくないんですよ」「そこけっこう私のキュンポイントです」とのろけた。