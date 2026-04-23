舞台「鬼滅の刃」其ノ陸 柱稽古・無限城 突入が6月13日から上演される。原作漫画「鬼滅の刃」はコミックスの全世界累計発行部数が2億2000万部を突破。その大人気作品の舞台化で、シリーズ6作目となる本作では、柱稽古、そして無限城の戦いを描く。前作では映像出演した上弦の弐・童磨役を、圧倒的な歌唱力と存在感で数多くのミュージカル作品の主演を務める浦井健治が続投する。浦井に本作への意気込みや、役への思いなどを聞い