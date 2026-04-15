トヨクモが続伸している。この日、ＡＩカメラ事業を推進するモキュラ（東京都千代田区）と資本・業務提携契約を締結し、第三者割当増資による出資を実施したと発表しており、好材料視されている。 トヨクモのｋｉｎｔｏｎｅ連携サービスの運用ノウハウ・販売網とモキュラのＡＩプロダクト開発の知見を統合することで、企業の課題解決に直結するソリューションの開発を推進するという。ウェブカメラで現場の事象