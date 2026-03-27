立ち食いそばチェーン「名代富士そば」が、新商品「味噌（みそ）肉ラー油そば」と「ミニヤンニョム豚丼セット」を4月1日から期間限定で販売します。【画像】やば…食欲そそる！「ミニヤンニョム豚丼セット」も見る！うまそ！！同チェーンでは七味をたっぷり使った商品「赤富士そば」が一部店舗で人気を集めており、今回の新商品は七味とは違う「辛さ」にも挑戦しようと企画されました。「味噌肉ラー油そば」は、同チェーン