立ち食いそばチェーン「名代富士そば」が、新商品「味噌（みそ）肉ラー油そば」と「ミニヤンニョム豚丼セット」を4月1日から期間限定で販売します。

【画像】やば…食欲そそる！ 「ミニヤンニョム豚丼セット」も見る！ うまそ！！

同チェーンでは七味をたっぷり使った商品「赤富士そば」が一部店舗で人気を集めており、今回の新商品は七味とは違う「辛さ」にも挑戦しようと企画されました。

「味噌肉ラー油そば」は、同チェーン初の「辛みそ」スープのそば。ピリ辛のみそとそばが相性のよい一品。食べながらラー油を溶かすと、新しい辛さが広がる「味変」が楽しめます。

「ミニヤンニョム豚丼セット」は、コチュジャンベースの自家製ダレで、豚丼を韓国風の甘辛味に仕上げた一品。甘辛い味にケチャップの酸味が加わり、「こってりながらさっぱり」という新しい味わいが生まれました。濃い味がご飯とよく合います。セットには、かけそば（うどん）、またはもりそば（うどん）が付きます。

価格はともに750円（税込み）。秋葉原電気街店・品川店を除く全102店舗で、同月30日まで販売されます。