“桜”は関係ない！？浜松のソウルフード「さくらごはん」とは浜松など、静岡県西部地方を中心とした静岡のソウルフード「さくらごはん」。桜の花に関係のありそうな名前ですが、実は料理に“桜”は関係なく、しょうゆなどの調味料のみで作られた炊き込みご飯です。なぜ“さくら”ごはんと呼ばれているのでしょうか？【画像】えっ！想像とちがーーーう！！これが「さくらごはん」です！学校給食の定番！ 冷めてもおいしい「さく