“桜”は関係ない！？浜松のソウルフード「さくらごはん」とは

浜松など、静岡県西部地方を中心とした静岡のソウルフード「さくらごはん」。桜の花に関係のありそうな名前ですが、実は料理に“桜”は関係なく、しょうゆなどの調味料のみで作られた炊き込みご飯です。なぜ“さくら”ごはんと呼ばれているのでしょうか？

【画像】えっ！想像とちがーーーう！！これが「さくらごはん」です！

学校給食の定番！ 冷めてもおいしい「さくらごはん」

さくらごはんは静岡県西部エリアの学校給食では定番のメニューで、意外と生徒からの人気も高いそう。炊き上がりに広がるしょうゆの香り、そして香ばしいおこげが特徴で、味がなじみやすく、冷めてもおいしいという点も人気の秘密です。

さくらごはんの作り方は非常にシンプル。研いだお米に、しょうゆ・酒・みりんを加えて炊くだけ。名前の通り、桜の花に関係するものを使うのかと思いきや、そうではありません。

桜は不使用？ 名前の由来は「色」にあった

なぜ「さくらごはん」と呼ばれるのかについては諸説ありますが、有力な説は「炊き上がった時のごはんが薄い桜色に見えるから」というもの。さくらごはんは、その名前から合格祈願の縁起物として食べられることもあります。一部地域では「さくらが咲くように」と願いを込めて、受験シーズンに食べられているそう。

SixTONES・松村北斗も「とまらない！」と絶賛

テレビ番組「おふくろ、もう一杯」では、静岡県浜松市のソウルフードとして紹介されていました。最近では静岡県島田市出身のSixTONES・松村北斗さんが、「めざましどようび」でさくらごはんを紹介。「さくらごはんは東京に来てから食べていない」「とまらない！ どうしよう」と、松村さんは箸が止まらない様子でした。

放送を見た視聴者からは「久々に食べたくなった！」「懐かしいな」といった声や、「作ってみようかな」「簡単に作れていいかも」との声が寄せられています。手軽に素朴な味わいが楽しめるさくらごはん。ぜひご家庭で味わってみてはいかがでしょうか。