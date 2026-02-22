日本選手団の伊東秀仁団長が２２日、ミラノで記者会見に臨んだ。２１日までに冬季五輪史上最多となる２４個のメダルを獲得。伊東団長は「冬季五輪通算１００個のメダルも達成した。選手の活躍には感謝でいっぱい。ベテランと勢いのある若手が目標に向かって、うまくかみ合った」と述べた。オンラインで参加した原田雅彦副団長は「たくさんの若い選手が新たな歴史を作ってくれて大変うれしく思う」と喜んだ。ＳＮＳなどでの選手