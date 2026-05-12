北野貴裕氏＝2013年2月撮影日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟の北野貴裕会長（62）は12日、連盟のミスでボブスレー男子が2月のミラノ・コルティナ冬季五輪出場を逃した問題の聞き取りで、不適切な発言をしたと公式ホームページで公表した。謝罪の声明を出し、職務を続ける意向を示した。発言の内容は明らかにしていない。1月に日本連盟が出場権獲得に関する規定の変更を見落としていたことが判明した。北野氏は関係