日本オリンピック委員会（JOC）は12日、北野貴裕副会長（62）が一身上の都合により、12日付けをもって理事および副会長の辞任届けを提出し、これを受理したと発表した。北野氏を巡っては、会長を務める日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟において、1月にボブスレー男子2人乗りのミラノ・コルティナ五輪出場権獲得に関する規定の変更を見落とした件で、連盟内のミーティングで不適切な発言をしたことが発覚。この日、