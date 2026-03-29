リーダーとして成果を出しているのに、なぜか人がついてこない。実績も経験もあるのに、どこか器が小さいと感じてしまう。そんな違和感を抱えたことはないでしょうか。早稲田大学ラグビー部を全国2連覇に導き、日本ラグビーフットボール協会初の「コーチのコーチ」として活躍、現在はJOCで全競技の指導者育成に携わる中竹竜二さん。毎朝5時55分から行われている「1分朝活」で語られたのは、「人の器」とは能力ではなく“物事の捉え