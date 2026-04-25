ミラノ・コルティナ 2026 冬季オリンピック・パラリンピック TEAM JAPAN 応援感謝パレードミラノ・コルティナ五輪とパラリンピックで活躍したTEAM JAPANの「応援感謝パレード」が25日、東京・日本橋で行われた。オリンピアン72人、パラリンピアン43人、総勢115選手が参加。五輪閉幕から約2か月、パラリンピック閉幕から約1か月が経つが、主催者発表によると約5万人が来場。日本橋中央通りに数多くのファンが集まった。フィギュア