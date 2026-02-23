中井の告白に坂本も驚いていた(C)Getty Images急上昇中の新星が世界を魅了した。ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート女子シングルは、初出場の中井亜美が銅メダルを獲得。17歳で五輪の表彰台に上がるのは、2010年バンクーバー大会で銀メダルに輝いた浅田真央さんの記録を抜き、日本フィギュアスケート史上最年少の快挙だ。【写真】真っ赤なエキシビの衣装で“あざとポーズ”披露…中井亜美の姿をチェック頬のあ