日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）の橋本聖子会長は１８日、来年５月に関西地方で行われる生涯スポーツの国際大会「ワールドマスターズゲームズ（ＷＭＧ）」に自転車ＢＭＸレーシングの選手として出場することを明らかにした。定例記者会見で「大会を盛り上げる一翼を担えれば」と述べた。自転車とスピードスケートで夏冬五輪７大会に出場した橋本会長は現在６１歳でＢＭＸの経験はないが、「大会が日本にやってくるチャンスを