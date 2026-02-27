木下グループから報奨金2000万円ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで三浦璃来木原龍一組（木下グループ）が、見事に金メダルを獲得した。26日は木下グループ本社を訪問。報奨金を受け取っただけでなく、2人の左手首にも注目が集まった。三浦と木原の“りくりゅう”は帰国後も大忙し。会見などをこなし、26日は所属先を訪問した。木下直哉社長からはそれぞれ報奨金2000万円が贈呈された。木下グループスポ