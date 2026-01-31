日本高野連など第98回選抜高校野球大会の主催者は31日、選手や審判、関係者への誹謗中傷や差別的な言動などがあった場合、「法的措置を含めて毅然とした対応をとる」と日本高野連のサイトで表明した。選抜大会は30日に出場32校が決定。3月19日に開幕する。主催者は、誹謗中傷などが拡散される事案が特に交流サイト（SNS）上で確認されるようになっているとし「大会関係者の名誉や尊厳、人権を傷つけ、心身に深刻な影響を生じさ