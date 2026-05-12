「ヤクルト−阪神」（１２日、神宮球場）２軍に降格していたヤクルトのホセ・オスナ内野手（３３）が１軍に合流し、出場選手登録された。昇格即、「６番・一塁」で先発する。試合前に２軍調整について「フォームの技術的なことを改善したり、工夫したり。リフレッシュという期間になったかなと思います」と話した。池山監督からは「（抹消されたときは）しっかりと改善すべきところを改善してもらって、すぐに戻ってこられ