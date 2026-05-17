タレントの指原莉乃（33）が16日深夜放送のフジテレビ「指原千夏」（土曜深夜0・45）に出演。断った番組企画について語った。若槻千夏から「今ってさ、イコラブもノイミーも売れてる。また増えるんですか？それこそネトフリとかでオーディション番組やりたいけど、さっしーがアイドル番組つくるとかなったらやるんですか？」と質問が。「もう管理できないです」とこぼしつつ、番組オファーは「もう断りました」と明かした。